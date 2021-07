Los precios de los granos subieron hoy en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó el incremento en la cotización de la soja, que ya suma cuatro jornadas consecutivas con alzas.

El contrato de agosto de la oleaginosa ascendió 0,15% (US$ 0,83) hasta los US$ 527,00 la tonelada, a la vez que la posición septiembre avanzó 1,09% (US$ 5,51) para concluir la ronda a US$ 508,99 la tonelada.

Los fundamentos del alza se explicaron por "la falta de humedad en Estados clave para la suerte de los rindes de la oleaginosa en Estados Unidos" ya que "los pronósticos extendidos de 10 a 14 días no auguran lluvias capaces de revertir el estado actual de su deficiente balance hídrico", argumentó la corredora de granos Granar.

En consonancia, sus subproductos presentaron resultados positivos, con una escalada del aceite de 0,57% (US$ 8,38) para cerrar en US$ 1.475,53 la tonelada, y una baja de la harina del 0,11% (US$ 0,44) hasta los US$ 392,97.

Por su parte, la cotización del maíz aumentó 1,59% (US$ 3,44) y se pactó a US$ 219,67 la tonelada, debido a la persistencia de tiempo seco sobre el oeste y el norte del medio oeste y sobre el este de las grandes planicies estadounidenses donde, además, se prevén temperaturas elevadas, que acentuarían la pérdida de humedad.

"Las subas no fueron mayores por el rumor de que China estaría cancelando compras de maíz 2020/2021 de Estados Unidos para cambiarlo por grano nuevo de Brasil y por la incertidumbre que sigue generando el futuro del etanol", indicó Granar.

Por último, el trigo se incrementó 2,39% (US$ 6,06) y concluyó la jornada en US$ 259,13 la tonelada, ya que a las dificultades climáticas en el hemisferio norte, se sumó que "el International Grains Council (IGC) redujo sus estimaciones de producción global de trigo 2021/22", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

(Télam)