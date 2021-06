Las cotizaciones de la soja, el maíz y el trigo finalizaron con subas en el inicio de la semana en el mercado de Chicago, ante cambios en las perspectivas climáticas en zonas productivas de EEUU, con pronósticos de temperaturas elevadas que afectaría el desarrollo de cultivos.

El contrato de agosto de la oleaginosa avanzó US$ 12,49 hasta los US$ 491,17 la tonelada, mientras que la posición noviembre escaló US$ 15,71 para concluir la jornada a US$ 482,26 la tonelada.

Los fundamentos del alza radicaron en que "los pronósticos de temperaturas elevadas en algunas regiones productivas clave generan preocupaciones ante la posible pérdida de humedad de los suelos y sus consecuencias para el desarrollo de los cultivos", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Asimismo, se observaron compras de oportunidad luego de las fuertes caídas de la semana pasada.

Por su parte, el maíz creció en su contrato de septiembre US$ 11,02 y se posicionó en US$ 219,77 la tonelada, como consecuencia de " las condiciones desfavorables que el clima les plantea a los cultivos del Medio Oeste", informó la entidad Granar.

"En efecto, las lluvias de los últimos días resultaron excesivas en zonas donde no eran necesarias y muy cortas en Estados clave como Iowa, donde –particularmente sobre el noroeste– persiste el déficit hídrico. Al factor clima se sumaron compras técnicas y de oportunidad de fondos y de comerciales", amplió la firma.

Por último, el trigo ganó US$ 3,95 en su contrato de septiembre y concluyó la sesión a US$ 239,39 la tonelada, como consecuencia también de que las condiciones climáticas resultan adversas para los cultivos. (Télam)