Los precios de los granos mostraron hoy resultados mixtos en el mercado de Chicago, en un contexto en el que las cotizaciones de la soja y el maíz marcaron alzas, mientras que el trigo retrocedió.

De esta forma, el contrato de septiembre de la oleaginosa avanzó 3,32% (US$ 15,80) hasta los US$ 491,26 la tonelada, mientras que la posición noviembre ascendió 3,01% (US$ 14,33) hasta los US$ 489,33 por tonelada.

El principal fundamento alcista fue la caída en la calidad de los cultivos reportada ayer por el USDA en su informe semanal.

En efecto, "el organismo ajustó del 57 al 56% la proporción de plantas en estado bueno/excelente y la alejó del 69% vigente un año atrás", indicó la corredora de granos Granar.

Además, el USDA relevó que el 3% de los cultivos está perdiendo hojas, lo que pone a correr la cuenta regresiva para que nuevas lluvias impliquen algún efecto benéfico sobre el potencial de rinde de las plantas.

Sus subproductos, en tanto, acompañaron la tendencia, con un alza del 3,10% (US$ 40,56) en el aceite para finalizar a US$ 1.346,78 la tonelada, mientras que la harina subió 2,39% (US$ 9,15) hasta los US$ 391,20 la tonelada.

Por su parte, el maíz escaló 1,20% (US$ 2,56) y cerró a US$ 214,36 la tonelada, a causa también de "la desmejora del estado de los cultivos reportada ayer por el USDA en su informe semanal", explicó la corredora Granar.

Asimismo, "aportó a la tónica alcista el hecho de que por segunda jornada consecutiva el USDA confirmó hoy nuevas ventas de maíz 2021/2022 a México, en esta ocasión, por 125.300 toneladas. El acumulado en estas dos ruedas para el mismo comprador es de 483.900 toneladas", se detalló.

Por último, el trigo decreció 0,24% (US$ 0,64) y se ubicó en US$ 263,82 la tonelada, "por la influencia coyuntural de la entrada de la cosecha del hemisferio Norte en el circuito comercial y por el incremento de la competencia en el mercado de exportación, donde las licitaciones se las están quedando los oferentes de Ucrania y de Rumania", sostuvo Granar. (Télam)