Los precios de la soja y el maíz disponible en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) registraron hoy subas de US$ 10 y US$ 15, respectivamente, a tono con lo sucedido en el mercado de Chicago, mientras el trigo se mantuvo en US$ 330 por tonelada, en una jornada que presentó un mayor dinamismo en la actividad comercial.

De esta manera, para la entrega con descarga de soja y las fijaciones se ofrecieron US$ 370 por tonelada, US$ 10 por encima del cierre de ayer, mientras que el contrato de septiembre se ubicó en US$ 380, una merma de US$ 5 con respecto al martes.

En tanto, por el maíz con entrega inmediata, la demanda ofertó US$ 220 la tonelada, una suba de US$ 15 respecto a ayer.

Luego, para la entrega contractual la oferta se ubicó en US$ 215, US$ 10 por encima de la rueda previa. Finalmente, por el tramo julio-diciembre se ofertaron US$ 220 por tonelada, lo que implicó una mejora de US$ 15 para los meses de agosto y septiembre respecto del martes.

Para el trigo con descarga hasta el 17/07 se pactaron US$ 330 por tonelada, sin cambios sobre la ronda previa. Luego, para la entrega entre el 15/8 y el 16/9 se ofrecieron US$ 315 por tonelada, mientras que la entrega en septiembre se ubicó en US$ 325.

Finalmente, se reincorporaron ofertas por trigo de la nueva campaña, con la posición diciembre ubicándose en US$ 290.

Por su parte, el precio del girasol permaneció en US$ 500 y el sorgo subió US$ 5 hasta los US$ 215 por tonelada. (Télam)