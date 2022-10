Los granos cerraron con saldos dispares en el mercado de Chicago, con una leve suba en el precio de la soja y bajas en el trigo y el maíz ante la posibilidad de que una mayor cantidad de granos salgan desde los puertos ucranianos.

Los contratos de noviembre y enero de la oleaginosa subieron 0,03% (US$ 0,18) hasta los US$ 507,89 y US$ 512,02 la tonelada, respectivamente.

Los fundamentos de las mejoras radicaron en las lluvias de los últimos días sobre el Medio Oeste y las Planicies norteamericanas que "alivian en forma todavía muy parcial la bajante histórica que evidencia el río Mississippi, vía clave para transportar los granos hacia la zona del Golfo de México", indicó un informe de la corredora Granar.

A esto se sumó buenas exportaciones semanales reportadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) calculadas en 1,026 millones de toneladas.

La harina acompañó la tendencia positiva del poroto, con ganancias del 1,63% (US$ 7,39) hasta los US$ 457,89 la tonelada, mientras que el aceite cayó 1,52% (US$ 24,69) para ubicarse al cierre de la jornada en US$ 1.593,92 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 0,40% (US$ 1,08) y se posicionó en US$ 268,59 la tonelada, producto de "las malas exportaciones semanales reportadas por el USDA y la confianza de funcionarios de la ONU con lograr la continuidad del acuerdo que posibilita las exportaciones de Ucrania a través de un corredor seguro sobre el Mar Negro", dijeron los analistas de Granar.

Al respecto, la Asociación de Granos de Ucrania dijo que el país podría exportar 50 millones de toneladas de cereales si se amplía el corredor.

"En rigor el gobierno ucraniano pide que la vigencia se extienda por un año y que se incluyan más puertos a los tres ya habilitados", agregaron.

Respecto al reporte semanal sobre las exportaciones de Estados Unidos, el USDA relevó hoy ventas de maíz por 264.000 toneladas, por debajo de las 408.300 toneladas del informe anterior y del rango previsto por los privados, que fue de 350.000 a 1.000.000 de toneladas.

Por último, el trigo cayó 0,23% (US$ 0,73) y cerró a US$ 308,10 la tonelada, debido al optimismo de la ONU en cuanto a la renovación del acuerdo de Estambul más allá del 22 del mes próximo. (Télam)