Los precios de los principales granos cerraron con mayoría de subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada con un buen nivel de negocios que siguió la dinámica alcista del mercado de Chicago.

Las ofertas por la soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones se ubicaron US$ 5 por encima de la víspera y alcanzaron los US$ 335 la tonelada, mientras que la oferta en pesos se ubicó en $32.710 la tonelada.

Respecto al maíz con descarga inmediata, el incremento fue de US$ 2 hasta los US$ 187 la tonelada.

Para septiembre y octubre, el precio pactado fue de US$ 190 y para noviembre , US$ 192 la tonelada.

Por el maíz de la próxima campaña, la mejor oferta para la entrega en marzo del año próximo se ubicó en US$ 192; abril y mayo, US$ 190; y junio y julio, US$ 170.

En cuanto al trigo con entrega contractual se ofrecieron US$ 227 la tonelada, US$ 7 por encima de ayer.

Por el cereal de la nueva campaña, se ofrecieron US$ 230 para las entregas entre noviembre y diciembre; enero, US$ 235; febrero, US$ 237; marzo y mayo, US$ 240; y junio y julio, US$ 242.

Por último, el girasol cerró estable a US$ 400 la tonelada.

