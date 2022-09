Los granos cerraron con ganancias en el mercado de Chicago, impulsados por un agravamiento del conflicto bélico en entre Rusia y Ucrania, a partir de un referendo de provincias ucranianas separatistas que decidieron su anexión a la potencia euroasiática.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,05% (US$ 0,28) hasta los US$ 517,63 la tonelada, a la vez que en enero lo hizo por 0,15% (US$ 0,83) para concluir la jornada a US$ 520,38 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron por la inestabilidad en la región del Mar Negro por la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque las mejoras fueron limitadas por "la falta de nuevas compras de soja estadounidense por parte de China, en la previa de una semana sin actividad comercial en ese país por los feriados relacionados con el Día Nacional de China", cuestión que llevó al poroto a cotizar con signo negativo en gran parte de la jornada.

"Esto inquieta a los operadores, que en los últimos días vieron como Argentina y Brasil lograron cerrar operaciones hacia ese destino", indicó la corredora Granar.

En contraposición, sus subproductos cerraron a la baja, con una caída del 0,21% (US$ 3,09) en el aceite hasta los US$ 1.444,44 la tonelada, mientras que el precio de la harina mermó 1% (US$ 4,74) para concluir la jornada a US$ 464,95 la tonelada.

Por su parte, el trigo saltó 3,64% (US$ 11,67) y finalizó la sesión a US$ 331,89 la tonelada, como consecuencia de los referendos de los territorios ucranianos de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia, que dejaron como resultado un triunfo de la opción separatista y de la anexión a Rusia.

"Más allá de que dichas elecciones son desconocidas por buena parte del mundo, escaló el conflicto bélico a un nivel hasta ahora desconocido, dado que el Kremlin dejó en claro que defenderá los 'nuevos territorios' de manera firme", indicaron los analistas de Granar.

Por su parte, el maíz ganó 0,44% (US$ 1,18) y se posicionó en US$ 263,96 la tonelada, también por la inestabilidad en la zona del Mar Negro.

(Télam)