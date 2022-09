Los precios de los granos cerraron entre estables y al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada donde se registró una mayor dinámica de negocios respecto a la rueda anterior.

Tanto por la soja con descarga inmediata como para las fijaciones, las ofertas abiertas entre las industrias se ubicaron en $63.000 la tonelada, $1.000 por encima de lo ofrecido ayer.

Por el maíz con descarga inmediata, las ofertas alcanzaron los U$S 230 la tonelada, sin variaciones entre ruedas.

Por su parte, la entrega en octubre subió US$ 5 hasta los US$ 230; noviembre-diciembre, US$ 235; y enero, US$ 240.

MIRÁ TAMBIÉN El petróleo se recuperó debido al cierre de instalaciones en Golfo de México por llegada del huracán

Por el maíz de la cosecha 2022/23, el tramo febrero-abril alcanzó US$ 240; mayo, US$ 235; junio, US$ 215; julio, US$ 205; y agosto, US$ 200.

Por trigo con descarga inmediata y para la entrega contractual, se ofrecieron de manera abierta y generalizada US$ 300 la tonelada.

Por último, el girasol se negoció a US$ 400, mientras que las ofertas por sorgo se ubicaron en US$ 210 la tonelada.

(Télam)