Los precios del trigo y el maíz cerraron hoy con bajas en el mercado de Chicago por una toma de ganancias tras las subas de ayer, mientras que la soja concluyó con ganancias superiores a los US$ 2,5, por un retraso en la cosecha estadounidense.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,58% (US$ 2,66) hasta los US$ 457,09 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,62% (US$ 2,85) para concluir la jornada a US$ 461,59 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en un retraso en la cosecha estadounidense, revelado ayer por el Departamento de Agricultura (USDA) de dicho país.

Según detalló la corredora de granos Granar, ayer la dependencia oficial del país norteamericano ubicó la trilla sobre el 79% del área apta, por debajo del 86% alcanzado a misma fecha del año pasado, y por debajo del 81% promedio de las últimas campañas.

La harina acompañó la mejora, con un salto del 2,46% (US$ 8,93) a US$ 371,69 la tonelada, mientras que el aceite, en su posición más cercana, ganó 0,03% (US$ 0,44) y cerró a US$ 1.366,62 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 1,03% (US$ 2,36) y se ubicó en US$ 225,58 la tonelada, debido a una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos y ante estimaciones privadas de una mayor proyección de producción en Estados Unidos a la estipulada de manera oficial.

Por último, el trigo retrocedió 0,72% (US$ 2,11) y concluyó a US$ 290,83 la tonelada por toma de ganancias tras haber alcanzado ayer su mayor cotización desde diciembre de 2012.

"Las bajas en el mercado estadounidense, lógicas en medio de un ciclo alcista como el que atraviesa el trigo en el nivel internacional, no implican un cambio de tendencia, sino, más bien, una pausa", indicó en su análisis del mercado Granar.

En la misma línea, la corredora explicó que "las licitaciones de los compradores se siguen sucediendo, mientras las ventas rusas mantienen un atraso importante respecto de 2020, tanto por la menor cosecha, como por la incertidumbre que genera el arancel flotante, que ya ronda los 70 dólares por tonelada". (Télam)