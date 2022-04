Los precios de los granos cerraron con ganancias en el mercado de Chicago debido a la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania y a la espera de la publicación del nuevo informe mensual sobre oferta y demanda de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 1,79% (US$ 10,59) hasta los US$ 599,29 la tonelada, mientras que la posición julio ganó 1,57% (US$ 9,19) para concluir la jornada a US$ 593,04 la tonelada.

Los fundamentos de la mejora radicaron en la continuidad del conflicto entre Rusia y Ucrania y los inconvenientes en la exportación de productos como el aceite de girasol, del cual ambos países representan el 80% del comercio mundial.

Dichas complicaciones se traducen en "fuerte efecto sustitución hacia otros aceites vegetales que espera seguir profundizándose en tanto la dinámica del conflicto persista", marcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

MIRÁ TAMBIÉN Filmus se reunió con el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina

Asimismo, el anunció de un paro del transporte de cargas en Argentina para el próximo lunes y las posibilidades de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reduzca los stocks de dicho país sumaron presión alcista.

Sus subproductos también tuvieron un cierre positivo, con el avance de la harina del 2,37% (US$ 11,90) hasta los US$ 513,56 la tonelada, mientras que el aceite ganó 0,09% (US$ 1,54) y cerró a US$ 1.596,34 la tonelada.

Por su parte, el trigo saltó 3,46% (US$ 12,86) y se posicionó en US$ 384,06 la tonelada, debido a la posibilidad de que Estados Unidos y la Unión Europea aumenten las sanciones contra Rusia, pero también al mal estado del trigo de invierno estadounidense, que representan cerca de tres cuartos del total de cosecha del cereal de ese país.

Según la BCR, este cultivo "se encuentra con apenas el 30% de sus lotes en condición buena a excelente, frente al 53% del mismo período el año pasado".

MIRÁ TAMBIÉN Nación asiste con $150 millones de Municipios de Pie a comunas correntinas afectadas por sequía

De esta manera, "una probable merma de rendimiento productivo recortaría la cosecha triguera estadounidense en un contexto donde podría limitarse aún más el comercio global de trigo por el conflicto", indicó la entidad bursátil.

Por último, el maíz ascendió 1,23% (US$ 3,64) y se ubicó al cierre de las sesiones a US$ 299,10 la tonelada, producto de la continuidad de la guerra en el Mar Negro, cuestión que impulsa las compras a otros mercados.

En este marco, China realizó su mayor compra de maíz estadounidense desde mayo de 2021, al adquirir 1,08 millones de toneladas.

(Télam)