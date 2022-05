El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez; y el CEO de YPF, Sergio Affronti; anunciaron hoy la perforación de los primeros pozos de crudo no convencional en el departamento de Malargüe, con una inversión inicial de 17 millones de dólares, informó el Ministerio de Economía y Energía de la provincia.

La petrolera perforará dos pozos ubicados en los bloques CN-VII y Paso de las Bardas Norte, en el sur de Malargüe, lo que abre más perspectivas ante la posibilidad de ampliar los límites geográficos de Vaca Muerta y conocer el potencial que tiene la provincia de Mendoza en el no convencional.

Durante la recorrida que realizó hoy el gobernador por Loma Campana, en Vaca Muerta, junto con Affronti, pudo observar la tecnología y el impacto positivo que genera el desarrollo no convencional en donde la petrolera lidera la actividad aportando el 60% de la de la producción de crudo no convencional y el 30% del gas no convencional del país.

En el primer trimestre de este año, la producción de crudo no convencional de YPF mostró un crecimiento del 52% mientras que la producción de gas no convencional aumentó un 140%.

"Estamos conociendo lo que ocurre en Vaca Muerta Neuquén, y es lo que queremos que ocurra en Vaca Muerta Mendoza. Nos entusiasma mucho ver el despliegue tecnológico y cómo se genera empleo, crecimiento que es lo que el país necesita", dijo el mandatario provincial, al tiempo que agradeció la cordialidad con la que fueron recibidos por los responsables de la compañía.

"Nos llevamos el compromiso de los directivos de YPF de que en octubre de este año comenzarán las tareas de exploración en el sur de nuestra provincia. Esto nos genera mucha esperanza porque si la exploración da resultados positivos dará lugar a una inversión que generará un cambio importantísimo para todos los mendocinos", apuntó Suarez.

Affronti, por su parte, destacó: "Hemos tenido una reunión muy productiva con el gobernador de Mendoza y con su equipo a quienes les ratificamos nuestro compromiso de inversión en la provincia de 355 millones de dólares para este año".

En este sentido, el CEO de la petrolera señaló que se inició "un proyecto de inversión muy importante para la empresa por 590 millones de dólares, de los cuales este año se van a desembolsar 60 millones de dólares".

"En el sur de la provincia -agregó- hemos estado perforando pozos en el yacimiento Cerro Morado Este. Son 10 pozos de lineación y estamos empezando a inyectar polímeros para obtener producción con recuperación terciaria".

"Tenemos muchas oportunidades de desarrollo en la provincia, y estamos muy contentos de compartir la visita del gobernador a esta operación que tenemos en Loma Campana y que es un preparativo de lo que vamos a estar perforando este año en la Vaca Muerta mendocina", apuntó el ejecutivo.

Los pozos exploratorios que se perforarán hacia fin de año, y qué se fracturarán a comienzos del próximo, servirían para testear la formación de Vaca Muerta en el sur de la provincia, y de arrojar datos positivos, estimaron los responsables de la empresa petrolera, se abriría un horizonte para la perforación y explotación de 150 pozos en dos bloques, lo que generaría una actividad sin precedentes.

Junto a Suarez, participaron el ministro de Economía, Enrique Vaquié; el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance; el titular de Irrigación, Sergio Marinelli; el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda; y el director de YPF por Mendoza, Emilio Guiñazú.

Por YPF acompañaron al CEO, el vicepresidente Upstream No Convencional, Pablo Iuliano; y el vicepresidente de Upstream Convencional, Gustavo Astie, entre otros.

(Télam)