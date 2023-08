El préstamo otorgado por Qatar en Derechos Especiales de Giro (DEG) para pagar el vencimiento de deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) "es la posibilidad de evitar las condicionalidades que el FMI propone", afirmó hoy la integrante del directorio del Banco Nación (BNA) y precandidata a diputada nacional por Unión por la Patria, Julia Strada.

"Para nosotros es la posibilidad de evitar las condicionalidades que el FMI propone", resaltó este mediodía Strada en declaraciones a Radio 10, y detalló que se trata de "un préstamo bilateral de US$ 765 millones en DEGs, la moneda del FMI, cuya tasa es de 4%, bastante más baja que la internacional y la que hay que refinanciar con el Fondo".

Asimismo, la directora del BNA destacó la estrategia del ministro de Economía, Sergio Massa, para cumplir ante el organismo y mencionó en ese sentido el anuncio de este lunes sobre el pago de "un vencimiento grande" con recursos de la CAF y de China, procedentes del swap.

Massa se reunió con el presidente de CAF

En cuanto a los plazos de respuesta y reembolsos por parte del FMI, Strada recalcó: "Hay una revisión de marzo y otra de junio de este año que el Fondo no terminó de dar aprobación, entonces todavía no nos desembolsaron el dinero que nos tenían que reembolsar".

"El 14 de julio era la fecha de uno de los reembolsos y por esta demora, contemplando que el directorio del FMI entra en vacaciones, recién nos responderán en la tercera semana de agosto, y los vencimientos siguen corriendo", señaló la directora del BNA.

En otro orden, Strada respondió a las críticas provenientes de la oposición sobre las medidas económicas del actual Gobierno, al señalar que sus dirigentes "tienen una obsesión con hacerle creer a la gente que el Banco Central o el Ministerio de Economía toma decisiones que van en contra de los intereses del pueblo".

MIRÁ TAMBIÉN El BCE, optimista de que la inflación núcleo en la Eurozona llegó a su pico

Acuerdo con el FMI

"Arrancaron con el 'plan bomba', que Massa no podía pagar vencimientos y finalmente no sólo no ocurrió, sino que se pudo refinanciar muy bien el Tesoro; siguieron con que están usando los dólares de la gente para las reservas, lo que es totalmente falso; y ahora están con el oro", enumeró.

Respecto de esto último, resaltó que "no se usa el oro" para hacer frente a los compromisos con el Fondo Monetario y explicó: "Hay un certificado de oro en el BIS (por sus siglas en inglés), el banco de los bancos centrales, y sobre eso se hace un crédito puente".

"Se lo usa como garantía, pero no se vende el oro, como se ha instalado", concluyó. (Télam)