Los precios de los granos iniciaron la semana con resultados mixtos en el mercado de Chicago, con subas en las cotizaciones de la soja y el trigo y caída en el caso del maíz.

De esta forma, el contrato de septiembre de la oleaginosa avanzó 0,01% (US$ 0,09) hasta los US$ 475,46 la tonelada, mientras que el de noviembre ascendió US$ 0,15 (US$ 0,73) hasta los US$ 475,00 por tonelada.

Los fundamentos de la ganancia fueron, en parte, debido a que "un rebote en los precios del petróleo apuntaló las cotizaciones del aceite de soja que registraron subas del 3%, dando soporte también a los precios del poroto de la oleaginosa", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario.

De esta forma, la soja cerró "con leves ganancias después de haber tocado un mínimo en dos meses en la semana anterior luego de que las preocupaciones acerca de la economía global presionaron a los commodities en general".

Sus subproductos, en tanto, presentaron saldos dispares, con un alza del 3,06% (US$ 38,80) en el aceite para finalizar a US$ 1.306,22 la tonelada, mientras que la harina concluyó la jornada con una baja del 1,89% (US$ 7,39) hasta los US$ 382,05 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 0,13% (US$ 0,30) y cerró a US$ 211,80 la tonelada, a causa de que "la controversia generada en torno de los mandatos de mezcla obligatoria de combustible fósil con biocombustibles no logró ser disipada", explicó la corredora Granar.

"Los operadores consideran que para lo que resta de 2021 el mandato podría reducirse, mientras que la posibilidad de que el mismo sea incrementado para 2022, como hoy aclararon diversas fuentes, queda lejos en el tiempo como para convertirse en un factor alcista", se detalló.

Por último, el trigo escaló 0,77% (US$ 2,02) y se ubicó en US$ 264,46 la tonelada, "apuntalado por rebote en los mercados de commodities en general", sostuvo la BCR. (Télam)