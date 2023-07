El mercado de granos de Rosario registró hoy una jornada con mayor dinamismo comercial, en particular por los cereales, aunque sin grandes cambios en las cotizaciones.

En el caso del trigo se destacó la reincorporación de condiciones de compra tanto por el cereal de la actual campaña como de la próxima y en valores similares a los vistos en las ruedas anteriores.

De esta forma por el cereal con descarga inmediata y contractual, las ofertas arribaron a los US$ 270 por tonelada; y, en el trigo de la cosecha 2023/24, el tramo noviembre-febrero 2024 se encontró en valores de US$ 220.

En cuanto al maíz, no se experimentaron variaciones en los precios propuestos, en un mercado que contó con un mayor número de compradores pujando por hacerse de mercadería.

Por el cereal disponible se ofrecieron US$ 170 por tonelada, mismo valor ofrecido para la descarga durante julio; luego, para entrega entre agosto y septiembre se ubicó en US$ 170 y US$ 165, sin registrar variaciones entre jornadas en dichas posiciones.

Con respecto a la soja, se mantiene un discreto dinamismo comercial, en tanto que se presentaron ofertas de compra dispares durante la rueda de hoy.

El precio propuesto por la mercadería con entrega inmediata cayó $3.000 por tonelada hasta alcanzar los $80.000, mientras que la mejor oferta abierta de la jornada para las fijaciones se ubicó en $85.000, con una suba de $2.000/t respecto del martes.

Por otra parte, el mercado de girasol se mantuvo estable y sin mayores novedades.

Por la oleaginosa con entrega en agosto se ofrecieron US$ 290 por tonelada, mientras que la descarga entre diciembre y enero de 2024 nuevamente alcanzó los US$ 300.

En la rueda de hoy, no se dieron ofertas abiertas de compra por cebada ni sorgo. (Télam)