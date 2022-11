Los precios de los granos cerraron con precios estables en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), salvo en el maíz donde marcó una suba, en una jornada que contó con pocas operaciones y escaso volumen de negocios.

Las ofertas abiertas por la soja con descarga inmediata y para las fijaciones de mercadería se ubicaron en $ 62.000 la tonelada, sin variaciones respecto a la víspera.

Por el maíz disponible se ofrecieron US$ 245 la tonelada, US$ 5 por encima de ayer, mientas que la entrega contractual se mantuvo en US$ 245.

Luego, la descarga en diciembre se ubicó en US$ 245 y enero en US$ 250, en tanto que el segmento febrero-mayo 2023 se mantuvo en US$ 255, junio en US$ 225 y julio en US$ 220.

En cuanto al girasol, las ofertas se ubicaron en US$ 450, mientras que el sorgo se negocio a US$ 220.

Por el trigo hoy no se registraron ofertas. (Télam)