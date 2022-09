El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Agustín Simone, aseguró hoy que hay alrededor de 9.000 viviendas en obra, lo que marca un número récord en la provincia, y que cuando se construyen casas "se mejora la calidad de vida de toda la comunidad", en el marco de la reapertura de la inscripción del BA CREA, el programa para que familias puedan realizar reformas en hogares.

"Cuando se construyen viviendas se mejora la calidad de vida de toda la comunidad, no sólo el que ocupa una vivienda nueva, se crean barrios, se contribuye a bajar el precio de todas las propiedades", dijo el ministro.

En esa línea, en declaraciones a radio Provincia, agregó: "Buscamos que cada pueblo crezca de forma equilibrada, planificada y que todos puedan tener acceso a su casa. No es algo que pueda resolverse de un día para el otro, pero se están haciendo muchas cosas".

En ese sentido, contó que "ya son 9.000 viviendas las que están en obra" y que es "un número récord para la Provincia y el desafío es mantenerlo con una mecánica que vaya replicándose".

"Es la manera de solucionar el problema del acceso a la vivienda que viene de varios años", agregó.

Sobre ello, aclaró que el déficit de viviendas "es un problema a nivel mundial, cada vez en el mundo, tener un lote, una casa es más difícil; en la época de los abuelos era más fácil tener una casa propia", comentó.

Al dar detalles del programa de créditos BA CREA, que apunta a refacciones ya ampliaciones de viviendas, explicó que se reabrió una nueva inscripción.

Tras realizar el sorteo de la primera etapa, Simone expresó que se estarán enviando en los próximos días los resultados a los adjudicados.

"En un mes y medio esperamos hacer el nuevo sorteo. Y quienes ya se anotaron y no salieron beneficiados no deben volver a inscribirse", afirmó. Además, el ministro dijo tener "muchas expectativas" dado que ya comenzó a anotarse mucha gente que en la primera instancia no pudo hacerlo.

Simone reiteró que el BA CREA cuenta con tres líneas de financiamiento para refacciones menores, mayores y ampliaciones, a tasa cero, pero con "actualización de la cuota" de acuerdo con el tope de ingresos.

"Las cuotas varían entre los $5.000 y $10.000. Hemos tenido mucha demanda. Estamos en el camino correcto y una herramienta como ésta es lo que necesitábamos, para quien tiene su casa pero necesita mejorarla o agrandarla", aseguró.

En relación con las obras que dejó inconclusas el gobierno de María Eugenia Vidal, el ministro indicó que "muchas de ellas están reactivadas, otras se entregaron".

"Cuando se retoman obras no es tan fácil, muchos fueron vandalizadas, hay que hacer un trabajo, ver en qué estado quedaron. Ahora estamos con unas 1.500 que eran las más complicadas y las estamos reactivando", señaló y agregó: "Esperamos que ya no queden más casas por la mitad".

Además, valoró la firma del contrato para comenzar a reconstruir las 300 casas en el barrio Kennedy de Berazategui, era "la más grande las obras abandonadas".

Por último, se refirió al Presupuesto 2023 respecto del cual manifestó no sentir preocupación ya que "hay una decisión de continuar con la misma dinámica".

"Se está trabajando en un Presupuesto que mantenga la inversión en la obra pública. Así lo decidió el gobernador (Axel Kicillof)", subrayó. (Télam)