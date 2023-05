El economista Fausto Spotorno advirtió hoy que, en caso que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no habilite nuevo financiamiento, el Gobierno se verá obligado a restringir aún más las importaciones, al tiempo que anticipó una aceleración inflacionaria para mayo con un resultado por encima del 8%.

"Si no aparece la plata del Fondo lo que va a pasar es que las importaciones se van a cortar muchísimo más y las empresas van a tener que empezar a vivir del stock", alertó el profesional del estudio Orlando Ferreres.

En diálogo con el programa "Esta Mañana" que conduce Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia, Spotorno explicó que los dólares provenientes del sector agropecuario fluyen hasta mediados de agosto y que luego hay meses sin ingresos hasta que comienza a operar la cosecha final.

Economista Fausto Spotorno

"A partir de agosto es muy remanente la exportación agropecuaria. Un amigo me decía que el último cheque del agro entra el 15 de agosto, después ya no entra más plata. La única solución es trabar las importaciones, o sea, la economía a empezar a vivir de los stocks los inventarios que tenga, entonces en un momento vamos a tener que vivir con lo que hay guardado", añadió para graficar el escenario en caso que el FMI no auxilie al país.

Spotorno consideró que el resultado de las PASO condicionará el escenario económico: "Si hay un ganador claro, tal vez haya más posibilidades de un acuerdo, pero, en caso contrario, la lucha trabará más la economía".

Acerca del acuerdo con el FMI, sembró dudas en el devenir de las conversaciones y no descartó que el organismo le pida al Gobierno que un nuevo programa sea avalado por el oficialismo y la oposición. Sobre la inflación, reveló que las estimaciones de la consultora la observan en alza. "Nosotros teníamos 7,4% en tres semanas, con lo cual calculamos que para cuando termine la última semana estaremos ya arriba de 8% y nos da una aceleración", señaló. RP/KDV NA