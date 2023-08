El director del Banco Nación (BNA) Martín Pollera, afirmó hoy que el ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, "tiene los atributos que necesita un Presidente para esta etapa que se viene", al analizar la coyuntura económica del país y hacer foco en el futuro de la entidad bancaria.

"Massa tiene básicamente la firmeza, la trayectoria política, la posibilidad de diálogo y conocer, como digo siempre yo, la botonera del Estado. Son muchos botones que hay que saber cuál tocar y en qué momento", remarcó esta mañana Pollera en declaraciones a Télam Radio.

Respecto del BNA, el funcionario de dicha entidad dijo que "es un banco comercial, como otros bancos, pero tiene el rol de ser el banco más importante, ser parte de la banca pública, pero se inscribe en la misma Ley de Entidades Financieras que el resto de los bancos y obviamente, tiene por objetivo lograr un resultado positivo en sus hojas de balance como materia prima necesaria, si se quiere".

Pollera destacó que "esa solvencia que el banco puede tener es la que le permite prestar a tasas mucho más accesibles que otros bancos para fortalecer el entramado productivo de Argentina, ya sea el sector agropecuario o las pymes".

"El banco, de cada 10 créditos que presta hoy, nueve están destinados al sector pyme; entonces sin solvencia, con hojas de balance negativas, por supuesto que no hay posibilidad alguna de favorecer a ese entramado", subrayó.

Por otra parte, Pollera recordó que "en términos de hechos concretos, entre 2017 y 2019, esos cuatro años que gobernó Juntos por el Cambio, en tres tuvo pérdida del banco de esos 132 años".

"Y no creemos que fue porque no conozcan cómo funciona el sistema financiero o porque por una mala administración de inexperiencia en el manejo de un banco, nosotros creíamos que era como el caldo de cultivo, crear el campo fértil para, posteriormente privatizar", profundizó.

Al respecto, el funcionario señaló que "lo que ha pasado en la historia de del país es que empiezan a vaciar, a darle malos resultados a las empresas públicas para que el Estado pueda asistirla".

"En ese en ese contexto, decir bueno, como esto no funciona, privaticémoslo, pero en realidad no es que no funciona, lo hacen que no funcione y eso me parece que el Banco de la Nación no es la excepción en términos de la estrategia que ellos armaron", agregó.

Por último, Pollera ratificó que actualmente el BNA "está muy solvente" y cuenta con "líneas de crédito con todos los sectores productivos con tasas subsidiadas".

"Nos gusta decir no que está subsidiada, sino que el banco invierte en tasas junto con otros ministerios como el de Economía, porque detrás de cada crédito productivo que damos hay empleo, producción nacional, exportaciones; un resultado positivo detrás de ese crédito", concluyó. (Télam)