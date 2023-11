Empresarios del sector textil destacaron hoy el respaldo a la industria por parte del Gobierno y se manifestaron -de cara al balotaje presidencial del 19 de noviembre- a favor de la fuerza política que impulsa un "proyecto de desarrollo de valor agregado, inclusión social y trabajo nacional".

"Nosotros no tenemos duda que preferimos abrazar un proyecto de desarrollo de valor agregado, de inclusión social, de trabajo nacional", afirmó el secretario de Fundación ProTejer y miembro de la Unión Industrial Argentina (UIA), Jorge Sorabilla, en un encuentro con la prensa.

De esta forma, el dirigente industrial sugirió el apoyo del sector al candidato a presidente por Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa.

En referencia al candidato libertario Javier Milei, Sorabillo afirmó que "es un salto a algo que desconozco, que no sé cuáles son sus propuestas, más allá de algunos enunciados, y que coincido quizás con esa propuesta que hay muchas cosas que están mal que hay que cambiarlas y hay que mejorarlas, pero no rompiendo la casa, no rompiendo nuestra casa".

"Tenés un candidato que habla de industria, habla de generación de condiciones apropiadas para generar valor agregado y habla otro que hay que explotar y romper todo; desde ese punto de vista la elección es muy sencilla para nosotros; nosotros vamos por la racionalidad", contrastó el dirigente industrial.

Agregó que "nosotros tenemos que ser honestos y decir que el Gobierno nacional hizo muchísimo esfuerzo para ayudar a financiar con líneas de financiamiento apropiadas con tasas de interés subsidiadas, el equipamiento tecnológico del sector industrial textil, digamos, pero también de la industria nacional".

"Hubo muchísimos planes que ayudaron a generar empleo, a generar inversiones tecnológicas, a que haya una modernización de nuestros bienes de capital; en ese sentido queremos también ser generosos y reconocer esto de parte del Gobierno", destacó.

En el marco de la celebración del vigésimo aniversario de ProTejer, el industrial dijo que hay cuestiones "administrativas, impositivas, la complejidad de lo que es el sistema laboral argentino" que impactan sobre el sector textil y hacen que no sea competitiva.

"Argentina es muy compleja y no es competitiva, ahí es donde tenemos que enfocarnos para solucionar los problemas estructurales que tiene Argentina", agregó.

En tanto, el presidente de ProTejer, Luciano Galfione, afirmó que "lo que tenemos que discutir en vísperas de un nuevo Gobierno tiene que ver con esto. Eso es lo que para nosotros creemos que va a dar un despegue definitivo a la Argentina, tiene de todo la Argentina para poder salir adelante".

Asimismo, señaló que "invitamos a los dos candidatos a que participen, a que vengan, a que le hablen a la platea, de parte de la Libertad Avanza no tuvimos ninguna reunión. Ni ahora, ni antes".

Consideró que "es imposible pensar cualquier política industrial sin que la cadena juegue un rol central en la estrategia de desarrollo productivo y federal para nuestro país".

"Somos una cadena de valor constituida mayoritariamente por pymes y de las más numerosas de la industria nacional en cantidad de establecimientos y completa en todos sus eslabones", afirmó.

La cadena textil es la segunda en materia de generación de empleo industrial, con un eslabón como la indumentaria donde se destaca por su gran participación femenina y una de las de menor requerimiento de capital inicial para generar puestos de trabajo.

Desplegada en todo el territorio nacional, con fuerte presencia en 18 de las 24 provincias, tiene un enorme potencial de generación de valor agregado en las exportaciones, multiplicando casi 50 veces el valor de las materias primas, con un promedio de 55 mil dólares por tonelada de prendas textiles de marcas argentinas exportadas.

En este contexto, Pedro Bergaglio, tesorero de la entidad, sostuvo que "hoy más que nunca la Fundación ProTejer ratifica el compromiso y la responsabilidad que tenemos para seguir defendiendo los puestos de trabajo".

"La Fundación ProTejer implica miles y miles de puestos de trabajo y eso para nosotros es irreducible, lo vamos a seguir defendiendo a capa y espada", concluyó Bergaglio. (Télam)