El presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), Juan Usandivaras, destacó, en el marco de la participación argentina en la principal feria de maquinaria agrícola, que se trata de un sector “pujante en la economía” que en 2022 “exportó más de US$ 70 millones”, además de haber generado empleo para “más de 38.000 personas de manera directa y 100.000 indirecta”.

La AAICI coordinó la participación de 29 empresas y entidades argentinas en la feria mundial más importante de maquinaria agrícola, Agritechnica, con el objetivo de potenciar las exportaciones del sector, en un evento que comenzó el 12 de noviembre y finaliza el próximo 18 en la ciudad de Hannover, Alemania.

En ese marco, Usandivaras resaltó que el vinculado a la maquinaria agrícola “es un sector pujante en la economía que el año pasado exportó más de US$ 70 millones, donde trabajan más de 38.000 personas de manera directa y 100.000 de manera indirecta”.

Además, Usandivaras resaltó la participación en Agritechnica de entidades como la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y señaló que se trata de “la feria más importante del mundo para el sector de maquinaria agrícola y por lo tanto cita obligada para los principales actores del sector, donde se identifican y exponen las últimas tendencias tecnológicas del rubro".

En 2022, de acuerdo a un comunicado de Cancillería, los principales productos exportados fueron sembradoras abonadoras (US$ 15,6 millones), cosechadoras (US$ 14 millones), y máquinas y aparatos mecánicos con función propia (US$ 11,1 millones), mientras que los tres primeros destinos de exportación fueron Uruguay (US$ 10,4 millones), Bolivia (US$ 7,8 millones) y Chile (US$ 2,5 millones).

Por su parte, el embajador argentino en Alemania, Fernando Brun, agregó que este evento “constituye una plataforma a través de la cual nuestra maquinaria suele llegar a todos los mercados de Europa central y oriental, como Ucrania, Bulgaria, Rumania, Serbia y también Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia e Italia".

En tanto, el presidente de Industrias Metalúrgicas Cestari, Néstor Cestari, destacó que “es una vidriera muy grande”.

“Esta es la séptima vez que estamos con la Agencia y tenemos la expectativa de conseguir clientes junto a un distribuidor nuevo que tiene base en Alemania y Europa del Este, pero también de aprender y estar en contacto con las fábricas de todo el mundo", indicó Cestari, quien remarcó el “apoyo de la Cancillería porque nos da la posibilidad de presentarnos y ponernos en el escenario para que podamos ofrecer nuestro producto”.

Agritechnica es la feria internacional en donde se identifican y exponen las últimas tendencias tecnológicas del sector y se abordan todas las preguntas clave acerca del futuro de la agricultura y la maquinaria agrícola, y en su última edición, la feria contó con 2.897 expositores de 47 países, 448.912 visitantes de 88 países, 424.000 metros cuadrados de superficie de exposición en 24 pabellones y 180 congresos técnicos y eventos en forma de foro, lo que la constituyó como plataforma para aquellas empresas con dimensión internacional que desean presentar conceptos y productos innovadores para el futuro.

El pabellón argentino posee 325 metros cuadrados y cuenta con dos áreas: una de exposición de maquinarias, donde se exhiben sembradoras, embolsadoras, tolvas, cabezales y software y otra de reuniones de negocios. (Télam)