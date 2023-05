A pesar de los pronósticos pesimistas, la liquidación de divisas por el nuevo dólar soja 3 superó finalmente los US$ 5.000 millones. Así lo informó el Banco Central, que este miércoles, en la última jornada del dólar a $300, compró US$ 451 millones en el mercado de cambios. En mayo, después de las tres primeras ruedas de ventas, fueron todas positivas para el BCRA y le permitieron acumular US$ 850 millones. A través del nuevo dólar soja, se registraron operaciones por US$ 1.052,4 millones y el acumulado de esta tercera edición edición alcanzó los US$ 5.086 millones. El alcance de esta tercera edición del Dólar soja superó a la segunda etapa, que había acumulado US$ 3.036 millones y se ubicó por debajo de la primera que sumó US$ 7.580 millones

Establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para las exportaciones del complejo sojero. El resultado final se conocerá el próximo viernes, ya que el período para la liquidación de divisas será el próximo 2 de junio, porque se puede liquidar hasta dos días después del cierre. La comercialización del grano comenzó a mediados de abril a un ritmo lento, pero en las últimas semanas el volumen de negocios creció de la mano de una mejora en los precios internacionales, con picos de comercialización diaria de 590.000 toneladas. También cerraron las compras en el marco del PIE de girasol, cebada forrajera y sorgo, aunque el período para ingresar las divisas se extenderá hasta el 31 de agosto, como así también sucederá con las economías regionales. LMD/JC/SPC NA