La Argentina redujo en junio su déficit comercial con Brasil a US$ 57 millones, 40 millones menos que en el mismo mes del año pasado, como resultado de un incremento de las exportaciones mayor que el de las importaciones provenientes del país vecino.

Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Economía de Brasil, que se anticipa al informe que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el 21 de julio.

Pese a la reducción del déficit en junio, se prevé que en todo el año el rojo comercial bilateral se ubique en torno de los US$ 2.000 millones, casi el triple de los US$ 729 con los que finalizó 2020, según estimaciones de la consultora Abeceb.

Las exportaciones argentinas hacia Brasil alcanzaron en junio a US$ 973 millones, con un aumento interanual del 91,8%, en tanto las importaciones fueron por un total de US$ 1.030 millones, con una suba del 70,7% en relación con junio de 2020, de lo que resultó un déficit de US$ 57 millones, 40,6% menor al de un año atrás y 87,8% inferior al registrado en mayo.

De esta forma, el intercambio bilateral (suma de exportaciones e importaciones entre los dos países) fue de US$ 2.003 millones, un 80,3% superior al valor obtenido en 2020, cuando había sido de US$ 1111 millones.

"No obstante, el intercambio tuvo una disminución del 4,2% respecto al mes anterior", advirtió la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), dejando en evidencia la retracción del comercio internacional que hubo el año pasado por las restricciones marcadas por la pandemia.

La suba de las exportaciones argentinas a Brasil se explica, en su mayoría, por la incidencia en los números finales de las ventas de rubros como Vehículos de motor para transporte de mercancías, Vehículos de turismo y Trigo y centeno sin moler.

Por su parte, los principales componentes de las importaciones fueron Vehículos de turismo, Piezas y Accesorios de vehículos automotores y Productos semiacabados, lingotes y otras formas primarias de hierro o acero.

Si bien Brasil es el principal socio comercial de la Argentina por su volumen en el intercambio, la relación es diferente si se la analiza desde la perspectiva del principal socio del Mercosur. En ese caso, la Argentina es el tercer socio de Brasil tanto en exportaciones como en importaciones, detrás de China y Estados Unidos, de cuyos volúmenes de intercambio comercial representa la sexta y la tercera parte, respectivamente.

Esa diferencia es una de las razones que marcan las diferentes posturas de ambos países en cuanto a la flexibilidad de las medidas arancelarias del Mercosur.

Respecto al acumulado del año, en el primer semestre, el déficit de la balanza bilateral acumula US$ 582 millones, con una desmejora de US$ 605 millones respecto del superávit de US$ 23 millones registrado en el mismo período de 2020.

La CAC explicó ese deterioro por "el crecimiento de las importaciones de Argentina desde Brasil (57,5%), que superó al aumento de las exportaciones argentinas hacia Brasil (40,9%) en ese período". MB/KDV NA