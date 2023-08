El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos se redujo 4% en junio pasado a partir de la caída de las importaciones, que registraron su menor nivel desde 2021.

De esta forma, el déficit en el intercambio cayó en US$ 2.800 millones para situarse en US$ 65.500 millones, según datos publicados por el Departamento del Comercio, según la agencia Bloomberg.

El valor de las importaciones cayó 1%, totalizado US$ 313.000 millones, el menor nivel desde noviembre de 2021.

En el caso estadounidense, esta caída reflejó una moderación de la demanda de los consumidores.

En los últimos meses, el consumo doméstico viró desde los productos –ya sea producidos localmente o importados- hacia los servicios.

Esto motivó a las firmas importadoras a reducir sus pedidos al exterior para alinearlos a sus niveles de venta.

En tanto, las exportaciones se redujeron en 0,1% hasta US$ 247.500 millones, a partir de una merma en el volumen de envíos de petróleo al exterior.

Entre los diversos países, el reporte señaló que el déficit con China cayó en US$ 2.100 millones hasta los US$ 22.800 millones, mientras que el de Canadá mermó US$ 1.700 millones para alcanzar los US$ 3.300 millones.

MIRÁ TAMBIÉN Bahillo destaca presencia del Estado y acompañamiento al sector agropecuario

Estados Unidos también presenta déficits, medidos en miles de millones de dólares, con la Unión Europea (US$ 18,2), México (US$ 12,9) y Vietnam (US$ 8,6), entre otros países.

Mientras tanto, la balanza es positiva con Países Bajos (US$ 4,6), Sudamérica y Centroamérica (US$ 4,3); Hong Kong ($ 2,6), Bélgica (US$ 1,6), Australia (US$ 1,4) y Brasil (US$ 0,5), entre otros. (Télam)