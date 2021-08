Los precios futuros de la soja y el trigo se recuperaban hoy, tras las bajas de ayer en el Mercado de Chicago, mientras el maíz permanecía estable, siempre para las posiciones más cercanas, reportaron las operadoras locales.

La soja avanzaba US$ 1,7 y se vendía a US$ 513,3 por tonelada para agosto, y mantenía un valor 70% más elevado que el de hace 14 meses y medio.

El ascenso obedece a “compras técnicas de parte de los fondos de inversión”, aunque “pronósticos de lluvias en el medio oeste estadounidense limitan las subas”, evaluó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El aceite de soja, en ese marco, subía a US$ 1.401,6 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 385,8, valores de todos modos muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

MIRÁ TAMBIÉN Ya rigen las modificaciones en Ganancias y Bienes Personales

Los contratos de maíz, a su vez, operan con un descenso de 10 centavos de dólar, hasta US$ 216,7 la tonelada para septiembre, precio 82% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, en tanto, registraban ganancias “por las preocupaciones sobre el suministro mundial, debido a rendimientos más bajos de los esperados en los principales países exportadores”.

La bolsa rosarina precisó que el grano aumentaba US$ 2,2 y cotizaba a US$ 268,4 la tonelada, también para septiembre, nivel 58,8% más alto que el de once meses atrás. (Télam)