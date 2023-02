La Argentina pagó hoy el primer buque de energía de los que se van a importar este año para garantizar la provisión de gas este invierno

La operación fue por US$ 262 millones, informó el Ministerio de Economía. La compra anticipada de gas natural licuado dispuesta por el Gobierno va a permitir ahorrar este año US$ 2.100 millones. El Banco Central está en condiciones de hacer frente a estos pagos, se indicó. Los US$ 3.465 millones presupuestados originalmente que la Argentina iba a gastar en importación de GNL se reducen a US$ 1.313 millones, generando, por un lado, un ahorro de salida de divisas para la Argentina de más de US$ 2.100 millones, y por el otro, un ahorro fiscal de más de $500.000 millones. "Impactará en el bolsillo de los usuarios y brindará certidumbre para el funcionamiento de la industria, al garantizar niveles de producción y abastecimiento federal a un precio mejor del planificado", aseguró Economía. JC/GAM NA