La tendencia de creciente demanda en el mercado de inmuebles logísticos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se percibió a lo largo de todo 2022 se mantuvo durante el primer trimestre del año, según informe privado.

Al igual que el trimestre anterior, la vacancia cerró en 4,5%, debido a que se ocuparon 14 mil metros cuadrados, pero a la vez ingresaron al mercado 15 mil metros cuadrados que aún continúan sin ocuparse.

Por el momento, las grandes operaciones van a continuar con la modalidad BTS (built to suit, construcción a medida), indicó el informe logístico elaborado por Cushman & Wakefield, empresa global de servicios inmobiliarios corporativos.

"Si bien continúan las obras comenzadas, por el momento solamente ingresaron al mercado 15 mil metros cuadrados; se espera que dada la disminución sostenida de espacios disponibles y a pesar de los costos de construcción, gran parte de las obras culminen antes de que termine el año; se espera una rápida absorción de todo lo que no ingrese prealquilado dado el contexto cada vez más acentuado de vacancia tendiente a cero", afirmó Carolina Wundes, Market Research Coordinator de C&W.

Esta situación generó una reacción de los desarrolladores, quienes están intentando acelerar los tiempos de finalización de obra.

El indicador que muestra que continúa incrementándose la demanda es el precio pedido promedio, que llegó a US$ 6,7 el metro cuadrado, con un incremento de US$ 1.

"La disponibilidad en el radio de 15 a 30 km se encuentra en 3,7%, muy por debajo de la tasa de vacancia estructural (7%) y presenta el valor de precio pedido más alto del mercado: US$ 8,5 el metro cuadrado; el precio pedido promedio de los pocos espacios premium remanentes oscila entre US$ 7,5 y 8,5 el metro cuadrado, sin margen de negociación, valor que aún se diferencia del promedio del mercado, que cerró el trimestre en US$ 6,7 metro cuadrado", señaló Santiago Isern, senior Broker Industrial.

En depósitos premium (clase A+), prácticamente no hay disponibilidad y los valores ofrecidos llegaron a US$ 8,5.

En el primer trimestre del año hubo un marcado incremento interanual principalmente de los índices CEDOL-UTN y CAC, que superaron el 104,3% de inflación, la mayor parte debido al costo salarial. (Télam)