El trigo se desplomaba pasado el mediodía 6,37% (US$ 21,13) hasta los US$ 310,43 la tonelada en el mercado de Chicago tras la decisión de Rusia de renovar sus intenciones de participar en el corredor seguro del Mar de Negro para la exportación de granos ucranianos.

De esta manera, el precio del cereal en estas horas retrocedió de tal manera borrando las ganancias obtenidas en las últimas dos jornadas, cuando Rusia rechazaba sellar otro acuerdo con Ucrania para garantizar los embarques con granos que zarparan de sus puertos.

Así, la potencia euroasiática reanudó hoy su participación en un acuerdo mediado por Turquía y la ONU.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que el ministro de Defensa de Rusia informó a su par turco que el acuerdo para sacar los granos ucranianos por un corredor seguro en el mar Negro "continuará como antes" desde el mediodía de hoy.

El mandatario sostuvo ante el Parlamento turco que el renovado acuerdo dará prioridad a los envíos a países de África, luego de que Rusia se quejara de que la mayoría de las exportaciones realizadas desde la firma del acuerdo en julio fueron a países más ricos.

El Ministerio de Defensa ruso comunicó que su país accedió a dar marcha atrás con la suspensión de su participación tras recibir garantías escritas de Ucrania de que no usará el corredor marítimo para lanzar ataques contra objetivos rusos, informó la agencia de noticias AFP.

Rusia había suspendido su participación en el acuerdo el fin de semana pasado luego de acusar a Ucrania de un ataque con un dron contra su flota del mar Negro, anclada en la península de Crimea.

El acuerdo había sido firmado por Rusia y Ucrania el 22 de julio en Estambul con la mediación de la ONU y Turquía para tratar de evitar una crisis alimentaria mundial resultante del bloqueo de las exportaciones de granos como consecuencia de la guerra.

El pacto rige hasta el 19 de noviembre, y la ONU había llamado insistentemente a las partes a extender su vigencia.

Los demás granos también fueron afectadas por la decisión rusa, con caídas en soja del 0,40% (US$ 2,11) hasta los US$ 525,43 la tonelada y de 2,07% (US$ 5,71) en el trigo, que cotizaba a US$ 268,98 la tonelada. (Télam)