El intercambio de bienes con Brasil consolida su recuperación tras más de dos años de fuertes retrocesos, con la industria automotriz, el maíz, el trigo y la siderurgia como principales protagonistas, destacó la consultora Abeceb.

El flujo comercial, resultante de exportaciones más importaciones, con el principal socio de la Argentina ascendió a US$ 1.976 millones en septiembre (+28,8% interanual -i.a.-), creciendo por noveno mes consecutivo, consignó el trabajo.

Si bien fue menor al del mes pasado (US$ 2.122 millones), se mantiene en niveles elevados, siendo el mejor septiembre desde 2017; y se recuperó completamente del impacto de la cuarentena en 2020, acumulando una suba de 46,1% i.a. en 2021 y de 8,6% frente al mismo lapso de 2019.

El balance comercial resultó prácticamente neutro en septiembre (+US$ 1 millones), mejorando respecto al déficit de US$ 91 millones registrado en septiembre 2020; pero entre enero y septiembre el rojo comercial acumulado trepó a US$ 602 millones, el peor saldo para el periodo desde 2018.

Las exportaciones a Brasil totalizaron US$ 988 millones, mostrando un alza de 37% i.a., siendo septiembre el noveno mes consecutivo de crecimiento, al tiempo que las compras argentinas desde este origen saltaron 21,5% i.a. a US$ 988 millones, el séptimo mes consecutivo en alza.

En ambos casos -algo más marcado en el caso de las importaciones- se observó una desaceleración en la dinámica de crecimiento, aclaró Abeceb.

Respecto a septiembre 2019 (pre-pandemia), ya se demandó a Brasil 25% más de envíos, mientras que las exportaciones argentinas muestran una suba algo mayor (+27%), destacó el informe.

En los primeros nueve meses del año, las exportaciones a Brasil acumulan un alza de 44,7%, totalizando US$ 8.141 millones, mientras que las importaciones argentinas muestran un crecimiento de 47,5% a US$ 8.743 millones.

Según Abeceb, para lo que resta del año el intercambio comercial con Brasil se mantendría en "registros elevados, con exportaciones e importaciones superiores a los niveles pre-pandemia"; no obstante, advirtió, "emergen algunos focos de incertidumbre que deberán ser monitoreados".

El comercio se verá favorecido por un mejor desempeño de ambas economías hasta fin de año por los avances en la vacunación, las menores restricciones y la baja en los casos.

Las exportaciones automotrices argentinas se mantendrían en crecimiento, así como las manufacturas de origen industrial (MOI) en general, en línea con la recuperación de la producción industrial de Brasil; mientras que las previsiones sobre un mercado cambiario más estresado en los próximos meses afectaría a las importaciones.

En esta línea, una brecha cambiaria más elevada que la vigente en la primera parte del año junto a mayores expectativas de devaluación podrían inducir un adelantamiento de compras y postergación de ventas, profundizando el sesgo deficitario del intercambio.

Por otra parte, la persistencia de dificultades en las cadenas de suministro globales siguen generando escasez de ciertos insumos clave (como los chips), afectando la dinámica productiva de algunas industrias, y con ello, del comercio entre países.

Finalmente, concluyó Abeceb, "no deben perderse de vista los efectos de la bajante histórica del río Paraná que pueden entorpecer el normal flujo de comercio entre ambos países". (Télam)