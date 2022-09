El canciller, Santiago Cafiero, y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, recibieron en el Palacio San Martín a un grupo de empresas argentinas que participarán del London Design Festival, una de las muestras de diseño más importantes e influyentes del mundo, a desarrollarse del 17 al 25 de septiembre en la capital británica.

La Argentina será el único país en participar de la edición 2022 del festival como Championed Partner, una categoría que permite una visibilidad destacada entre actores claves del sector y medios especializados.

Además, la Residencia Oficial del Embajador de Argentina celebrará el Open House, donde recibirá las obras de estudios de diseño, empresas y artistas independientes, mucho de ellos distinguidos con el Sello Buen Diseño, iniciativa de política pública que busca instalar al diseño creativo como un motor de desarrollo productivo.

Es la primera vez que la residencia oficial se establece como una de las 10 paradas del circuito del festival, iniciativa lograda por la Embajada Argentina en Reino Unido en activas negociaciones con la organización del festival.

"Para potenciar las exportaciones argentinas es necesario que toda la creatividad y el saber hacer que ustedes tienen lo puedan llevar adelante con las herramientas que el Estado tiene, y Cancillería pone a disposición las embajadas, el cuerpo diplomático, el trabajo comprometido de las áreas que tienen a su cargo la promoción de exportaciones a tal fin", aseguró Cafiero.

El Canciller, quien también estuvo acompañado por el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones Guillermo Merediz, agregó que "necesitamos emprendedores como ustedes para que el talento argentino se anime a competir en el mundo, cuenten con nosotros para eso, también para escucharlos y decirnos qué funciona y qué no".

Durante el encuentro, los funcionarios y empresarios dialogaron sobre las expectativas, la actualidad del sector y la estrategia de promoción de exportaciones que despliega la Cancillería para seguir ampliando la internacionalización de las PyMEs nacionales.

El London Design Festival fue lanzado en 2003, sobre la base de la actividad de diseño existente en Londres, y sus publicaciones son de gran relevancia y alto perfil en el mundo del diseño y observados con atención por diseñadores con el mayor prestigio mundial.

En la reunión estuvieron presentes ocho de las 20 empresas que participarán del festival en Londres: Eter Studio, Casa Capital, Chapanegra, Oruga, O-Guitars, Maydi, Velasco y Blackñandú.

El resto de las firmas que participarán del festival son The White Lodge, Matara, Illari, Matriz Design, Mercedes Costal, Milagros Pereda, Animaná, Kaly Gryb, NiKole Tursi, García Bello, Leticia Paschetta y Cabinet Oseo.

Son empresas de diseño de vestimenta, accesorios de moda, fibras naturales e hilos orgánicos, instrumentos musicales, mobiliarios, fogoneros y agencias creativas.

Creative Experience - From Argentina to the World es la marca desarrollada por Argentina que participará en el festival con una exposición que muestra la experiencia innovadora y la extensa tradición de diseño de nuestro país.

La muestra se enfocará en una multiplicidad de prácticas que define a nuestro país, como diverso y culturalmente rico; desde indumentaria y diseño textil hasta instrumentos musicales y experiencias inmersivas. (Télam)