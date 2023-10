El expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Guido Sandleris, negó hoy estar trabajando con el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, aunque aseguró que votará por él libertario en el balotaje del 19 de noviembre.

Así se expresó hoy el último presidente de la autoridad monetaria del gobierno de Mauricio Macri, luego de que en las últimas horas circulara la versión de que tanto él como otros exfuncionarios de Cambiemos se sumarían a un potencial gabinete económico del candidato libertario.

"Cada uno es dueño de su voto y, en línea con eso, en el PRO se acordó la libertad de acción. En mi caso, mi apoyo va a ser a Javier Milei", dijo Sandleris en un mensaje en su cuenta en la red social X (exTwitter).

Afirmó que no participó de "de ninguna reunión con Milei ni con sus equipos".

"Que yo sepa no existe en estos momentos trabajo conjunto entre equipos económicos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio", agregó el economista.

De esta forma, Sandleris salió a desmentir las especulaciones que lo ponían a él y al exministro de Finanzas y, también, ex presidente del BCRA Luis Caputo, como parte de las negociaciones entre el candidato libertario y el expresidente Macri como parte del apoyo de cara al balotaje.

"No me gustan muchas de las propuestas de Milei como tampoco me gustan muchas de las de (Sergio) Massa, pero me preocupa más la continuidad del kirchnerismo vía Massa que un Milei que parece estar mostrando señales de moderación", justificó Sandleris.

(Télam)