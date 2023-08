La calificadora Standard & Poor´s Global revisó a la baja las calificaciones de deuda de cinco bancos regionales de Estados Unidos, siguiendo una decisión similar tomada por la agencia Moody´s, a cinco meses de la crisis que atravesó el sector.

En concreto, la agencia recortó las notas de Associated Banc de BBB a BBB-, KeyCorp de BBB+ a BBB, Comerica de BBB+ a BBB, UMB Financial de A- a BBB+; y Valley National Bancorp de BBB a BBB-.

Asimismo, S&P también revisó las perspectivas de las notas de S&T Bank y River City Bank, que, en ambos casos, pasaron de “estable” a “negativa”, según indicó la firma en un comunicado citado por las agencias de noticias DPA y Bloomberg.

La decisión de S&P se da dos semanas después de que la calificadora Moody´s rebajara la nota de solvencia de una decena de pequeñas y medianas entidades bancarias estadounidense.

Moody´s incluso fue más allá y anticipó un posible recorte de nota a otros seis bancos de mayor tamaño, revisando –asimismo- la perspectiva de las calificaciones de once bancos más.

En el caso de Moody´s, la entidad rebajó la nota de crédito de bancos como M&T Bank, Pinnacle Financial, BOK Financial, Webster Financial, Commerce Bancshares, Old National Bancorp, Prosperity Bancshares, Amarillo National Bancorp, Fulton Financial y Asssociated Banc-Corp.

Tanto S&P como Moody´s argumentaron que el recorte responde a los riesgos vinculados con la suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED), que generó un encarecimiento de la financiación y podría impactar en la rentabilidad de los bancos.

Unos de los motivos que originó la crisis bancaria en Estados Unidos a principios de año fue que entidades como la colapsada Silicon Valley Bank (SVB) sumó a su cartera bonos del Tesoro estadounidense cuyos precios bajaron al subir las tasas.

Esto provocó que, al momento de vender dichos bonos para obtener liquidez y afrontar la fuga de depósitos, bancos como SVB asumieran perdidas billonarias.

La crisis motivó a que muchos ahorristas llevaran sus depósitos a bancos de mayor renombre, considerados como “demasiado grandes como para caer” o que otorgan mayores pagos en intereses.

“La caída en los depósitos redujo la liquidez para muchos bancos mientras que el valor de sus activos –que comprenden gran parte de su liquidez- cayó”, señaló S&P en una nota, al explicar las rebajas de las calificaciones.

La calificadora calculó que, a mediados de este año, los bancos poseían más de US$ 550.000 millones en pérdidas sin asumir.

La compleja situación en los bancos regionales estadounidenses, señalan analistas, incentivará a que estos se fusionen.

El mes pasado, Banc of California adquirió al prestamista regional PacWest, impactado de lleno por las tensiones bancarias y que, desde principios de año, comenzó a vender activos para obtener más liquidez.

(Télam)