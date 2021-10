Los precios de los granos cerraron con saldo dispar en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con una baja pronunciada en el valor del maíz disponible, subas para la soja y cierre sin cambios para el trigo.

Por el maíz con entrega inmediata, se ofrecieron de forma abierta US$ 175 la tonelada, US$ 10 por debajo de ayer, mientras que el tramo contractual cayó US$ 5 hasta los US$ 180 la tonelada.

Luego, la oferta para descargar entre noviembre y diciembre se ubicó en US$ 185, sin cambios entre ruedas.

En cuanto al cereal de la nueva campaña, el tramo de negociación marzo/mayo se ubicó en US$ 180 la tonelada, mientras que por maíz tardío se ofertó para la entrega en junio eUS$ 170; julio, US$ 160; y agosto, US$ 155.

Por el lado de la soja, la oferta para la entrega disponible, contractual y para fijaciones subió US$ 5 hasta los US$ 345 la tonelada.

El trigo con entrega disponible y contractual la oferta se mantuvo en US$ 240 la tonelada.

En las posiciones de la nueva cosecha, las ofertas para la entrega entre noviembre y diciembre se ubicaron en US$ 235; enero, US$ 240; febrero, US$ 243; marzo/abril, US$ 245; y mayo, US$ 247.

Por último, el girasol se mantuvo sin cambios a US$ 450 la tonelada. (Télam)