El economista y especialista en desarrollo sostenible de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, abogó hoy por el armado de un sistema regional de energía para enfrentar el cambio climático.

Invitado a participar del Congreso anual de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), Sachs consideró que América Latina "necesita una cooperación regional, ya que ningún país por hacerlo por sí mismo".

De esta forma, expresó que la región "necesita un sistema regional de energía, una matriz interconectada" para alcanzar los objetivos de carbono cero, y tener un cambio hacia una economía de hidrógeno, importante para la industria, en toda la región", expresó ante la mirada atenta de los empresarios más importantes del sector.

Según Sachs, son "indispensables las políticas públicas" en este sentido para combatir la huella de carbono.

En referencia a los Estados Unidos y otros países desarrollados, los acusó de ser los principales actores de haber creado la huella de carbono, y de quedarse solamente en las declaraciones frente la emergencia climática.

Sostuvo que ellos "no saben qué hacer", no tienen detalles y planificaciones. "La mayoría de los países no tiene un planificación para avanzar en ese tema, y el sector privado por sí sólo no funciona", afirmó.

Es por ello que, según Sachs, "el mundo no va a tener éxito a menos que haya una política pública general y por eso necesitamos cambios en nuestros sistemas de transmisión para construir energías renovables a gran escala, y para eso necesitamos políticas públicas".

Para Sachs, la industria del acero "no hará un ajuste correcto si no tenemos una estructura acorde en las políticas públicas; el diálogo será más flexible, a partir de las políticas de los gobiernos".

Se lamentó que, aún en los Estados Unidos, no se avanza en el Congreso por este tema "porque estamos en manos de la industria del petróleo".

A través de las políticas públicas "necesitamos crear caminos que funcionen, presentar estrategias a largo plazo, todos los Gobiernos tienen que hacerlo, y eso requiere de transformaciones tecnológicas muy profundas", advirtió el economista.

En cuanto a la región, enumeró los desafíos como los "índices altísimos de desigualdad", y abogó "por el compromiso de la sociedad para apostar a la educación y al desarrollo de tecnologías para abordar los retos sociales que a la larga serán más importantes que la inversión en energía sostenible", para los cambios destinados a favorecer el desarrollo climático sostenible.

(Télam)