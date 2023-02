El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, viajarán esta noche a Estados Unidos, con el propósito de cerrar la cuarta revisión trimestral del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que habilitará un nuevo desembolso de US$ 5.400 millones por parte del organismo multilateral de crédito, confirmaron hoy a Télam fuentes oficiales.

El período analizado es el cuarto trimestre de 2022, año que la Argentina cerró con un déficit primario (sin incluir los servicios de deuda) equivalente al 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI), con un sobrecumplimiento de una décima, si se tiene en cuenta que la meta acordada había sido del 2,5%.

MIRÁ TAMBIÉN Lanzan una expo sobre innovación y talento joven

Para 2023, la meta de déficit primario es del 1,9%, en un año marcado por varios condicionantes que el Gobierno argentino busca plantear en las discusiones en Washington, como el impacto de la sequía en la cosecha agrícola y consecuentemente en el ingreso de divisas, así como la continuidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, con derivaciones en los precios de la energía y los costos de transporte y logística.

Rubinstein y Madcur habían participado de las deliberaciones a principios de febrero con los equipos técnicos del FMI, que se realizaron en formato híbrido, ya que el jefe33 de la delegación, Luis Cubeddu, mantuvo un contacto por vía remota.

MIRÁ TAMBIÉN Gobierno formoseño presentó una canasta escolar con más de 30 artículos y un tope de 10 mil pesos

Previo a ese contacto, el ministro de Economía, Sergio Massa, consideró a mediados de enero que el FMI estaba incumpliendo su compromiso de revisar los costos de la guerra en Ucrania.

“Argentina cumplió su programa, pero el Fondo Monetario no está cumpliendo con Argentina el revisar cómo van a compensar a los países que pagaron el costo de la guerra con su economía. Es un problema a resolver”, dijo Massa en esa oportunidad.

En ese sentido, el ministro había advertido al participar de la Cumbre del G20 en Indonesia que “la guerra viene teniendo un costo muy alto para los países del hemisferio sur” y que “a la Argentina ya le costó US$ 5.000 millones y no hay ámbito global donde se esté discutiendo este tema”.

Según documentos de trabajo oficiales, las importaciones de combustibles sumaron US$ 5.800 millones en que 2022, contra los US$ 2.000 millones proyectados antes del inicio de la guerra, lo que resultó en un incremento neto de US$ 3.800 millones.

Además del costo, el aumento del precio de los principales productos básicos hizo que se precisaran más divisas para importar combustibles, entre los que se incluyen los utilizados para el suministro de energía durante 2022.

En el Ministerio de Economía subrayan que, luego de desatado el conflicto el 24 de febrero del año pasado, cuando Rusia comenzó la invasión a Ucrania, fue necesario, entre otras cosas, renegociar el contrato de importación de gas natural con Bolivia, que tuvo un aumento del 114%, y el incremento de las compras de electricidad de Brasil.

Otro de los factores que incidieron negativamente fue el aumento, en promedio del 93%, en los precios de los fertilizantes, ya que Argentina importa cerca del 70% de los productos que el campo necesita.

Como atenuante a esta situación, se destacan el adelantamiento de la adquisición de GNL por US$ 262 millones, que permitirá un ahorro de divisas que se estima ascenderá a US$ 2.100 millones en todo 2023, y principalmente las obras de construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que reducirá tanto las importaciones como los subsidios al gas.

En la última revisión de septiembre de 2022, la directora gerente adjunta del Fondo, Gita Gopinath, sostuvo que en el caso argentino “las continuas acciones políticas decisivas están comenzando a dar sus frutos”.

“En un contexto externo e interno más desafiante, la implementación decidida de políticas, incluido el endurecimiento de las políticas fiscal y monetaria, está conduciendo a una reducción de la inflación, así como a mejoras en la balanza comercial y la cobertura de reservas”, afirmó por entonces Gopinath. (Télam)