La secretaria de Energía, Flavia Royon, afirmó hoy que el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, "ha sido el único candidato que habla de un modelo productivo, de desarrollo y exportador", a la vez que valoró su gestión en el área energética, dando como ejemplo la finalización "en tiempo récord" de la primera etapa del gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK).

"Massa ha sido el único candidato que habla de un modelo productivo, de desarrollo y exportador; de políticas industriales, de desarrollo, de la eliminación de retenciones a las economías regionales", subrayó Royon a radio Nacional, e indicó que el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, "no toca estos temas".

En esta línea, aseguró que "Massa es el candidato que conoce el interior del país, la realidad productiva, el sector del tabaco, de los vinos, del maní, de todas las economías regionales".

Además consideró que Massa está "más preparado, conoce muy bien el Estado, tiene relaciones con el mundo, ha demostrado ser una persona con gran capacidad de gestión".

"En mi área se terminó el gasoducto Néstor Kirchner en su primera etapa en tiempo récord", subrayó Royon, quien enfatizó que “esto ya hoy provoca que el costo de generación de energía eléctrica haya bajado, que tengamos un ahorro ya por estos días de por lo menos US$ 600 millones; es decir, si no fuera por el Estado, no estaría el GPNK".

Además, manifestó que "cuando hablan de los temas tarifarios y de eliminar los subsidios, hay que señalar que nosotros bajamos los subsidios, pero no con una motosierra, sino de manera quirúrgica”, y puntualizó que “se implementó la segmentación y se le quitó el subsidio a aquel que puede pagarlo".

"Aquel que realmente no puede afrontar los costos de energía, el Estado lo sigue acompañando sin costo social, porque creemos en un modelo inclusivo, en un país que se desarrolla con todos adentro, no con sólo un segmento de cuatro millones de personas", completó la funcionaria.

Royon también valoró que "Massa tiene una voluntad profunda de desarrollo en infraestructura energética que Milei no la tiene porque plantea el corrimiento total del Estado".

"También hay que ver qué intereses defiende Milei porque en un sector como el energético, donde claramente hay asimetría de poder o una concentración, necesitás un Estado que regule, controle, vele por el interés de todos los argentinos para que haya reglas de juego equilibradas", reflexionó la funcionaria.

Por otra parte, ponderó de Massa su "capacidad de diálogo con todos los sectores políticos".

"Argentina tiene que dejar de ser tan pendular y de ir de una banquina a la otra, y necesitamos tener puntos de consenso para construir políticas a mediano y a largo plazo, y realmente encaminarnos hacia un modelo de desarrollo", aseveró la secretaria.

Por último, afirmó que "Massa plantea un modelo de unidad nacional, de pluralidad de voces y de encontrar puntos de encuentros". (Télam)