La secretaria de Energía, Flavia Royon, destacó hoy el compromiso del Gobierno con “la problemática medioambiental” y aseguró que la Argentina avanzará en el marco de una transición justa en base a "propios intereses y objetivos" para asegurar “energía limpia, asequible y sostenible”.

Así lo manifestó la funcionaria en el discurso de cierre del tradicional almuerzo por el Día del Petróleo, en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, que organiza el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) y convoca a representantes de todo el sector.

Royon indicó que la descarbonización de la matriz energética, además de favorecer el cuidado de la Tierra, también puede ser una palanca para el desarrollo económico del país.

“Creo firmemente que la transición energética favorecerá la inversión y el desarrollo de encadenamientos productivos nacionales para alcanzar una matriz inclusiva, estable, soberana, dinámica, federal y sostenible”, afirmó la responsable de Energía.

MIRÁ TAMBIÉN Programadores argentinos ganaron competencia mundial de software en Las Vegas

“Creo firmemente que la transición energética favorecerá la inversión y el desarrollo de encadenamientos productivos nacionales para alcanzar una matriz inclusiva, estable, soberana, dinámica, federal y sostenible”

Y agregó: “Argentina tiene una gran oportunidad con la transición energética: nuestro gas, las reservas de litio, y nuestro sector nuclear”.

En esa línea, precisó que el camino debe recorrerse todos los actores involucrados: “el Estado, definiendo reglas claras para el funcionamiento del sector y realizando los controles necesarios, y el sector privado, invirtiendo y trabajando, para juntos alcanzar el bienestar de nuestros compatriotas”, sostuvo.

Del almuerzo realizado participaron el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón; el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro; el presidente de YPF, Pablo González; y el presidente de Shell Argentina, Ricardo Gutiérrez y el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous; entre otros.

MIRÁ TAMBIÉN El Banco Central cerró la rueda con compras por US$ 70 millones

En otro tramo de su intervención, Royón resaltó que el sector energético “puede en el mediano plazo pasar de una balanza negativa de US$ 5.522 millones, a un saldo positivo entre US$ 4.000 y US$ 8.000 millones en el 2026”.

Asimismo, la funcionaria ponderó que la cadena “emplea a casi 100 mil personas, y a julio de este año llevaba creados 3500 puestos de trabajo con 13 meses de crecimiento ininterrumpido” y destacó los récords en las producciones de gas y petróleo.

Al realizar un repaso por los principales hitos de gestión, Royon mencionó el comienzo de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta, los proyectos en danza de Oleoductos del Valle y Nor Andino, el proyecto Fénix y el Plan GasAr 4 y 5.

También puntualizó en los acuerdos que YPF tiene con la petrolera malaya Petronas y en la iniciativa de exploración offshore que se realizará a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. (Télam)