El mercado de granos de Rosario registró hoy un mayor dinamismo por el lado de los cereales con cotizaciones estables en trigo y entre estables y bajistas en maíz, bajas en soja y precios estables en girasol.

En el mercado de trigo, hubo un incremento marginal en la cantidad de compradores activos y de posiciones abiertas; y, en materia de precios, las ofertas de la jornada no presentaron variaciones.

De esta forma, se volvió a contar con ofertas para entrega contractual que se situaron en US$ 290 por tonelada, sin cambios respecto del viernes; y, para las posiciones de la cosecha 2023/24, el tramo de negociación entre diciembre y febrero del año próximo se volvió a ubicar en US$ 240.

En maíz se registró un notorio incremento en la cantidad de participantes, con precios entre estables y bajistas.

La oferta por maíz con entrega se ubicó en US$ 200 por tonelada, denotando una caída de US$ 10 entre jornadas; en cuanto a la entrega contractual, se ofertaron nuevamente US$ 220 por tonelada, mismo valor que en la jornada de ayer.

En cuanto a los ofrecimientos para la entrega en mayo, los ofrecimientos se situaron en US$ 200 por tonelada al igual que el lunes; y, por el cereal de cosecha tardía, el segmento junio se mantuvo en US$ 210 por tonelada, mientras que la descarga en julio se ubicó en US$ 205, sin variaciones.

Por su parte, el mercado de soja cerró la jornada con valores inferiores a los registrados en la rueda del lunes en sintonía con lo ocurrido en el Mercado de Chicago. Además, el mercado con igual cantidad de compradores que el día de ayer.

En este sentido, los ofrecimientos por la mercadería con entrega como así también para las fijaciones se ubicó en $100 mil por tonelada, $10 mil por debajo de las ofertas del día lunes.

MIRÁ TAMBIÉN Leve caída del petróleo ante débiles datos económicos de China

El mercado de girasol no presentó mayores novedades y, al igual que en la rueda previa. sólo hubo un comprador en mercado ofreciendo 95.000 por la oleaginosa disponible.

En la rueda de hoy, no se dieron ofertas abiertas de compra por cebada ni sorgo. (Télam)