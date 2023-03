José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español entre 2004 y 2011, aseguró que la situación de la inflación en la Argentina está "complicada" como en otros lugares del mundo, pero señaló que "la situación en la economía internacional apunta a que deba ir bajando". "La Argentina es campeón del mundo en fútbol, pero también en muchas otras cosas", sostuvo el dirigente español, que participó del Foro Mundial de Derechos Humanos que se realizó en Buenos Aires

A través de esa analogía, en diálogo exclusivo con Noticias Argentinas, puso como ejemplo "se ha convertido en el país que en los últimos 40 años ha liderado la lucha por los DD.HH. en el mundo". Rodríguez Zapatero integró el panel de la cumbre del Grupo de Puebla en el CCK, que fue encabezado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y de la que participaron también los ex mandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) y José Mujica (Uruguay). El referente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también asistió a un encuentro con algunos de sus pares en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex-ESMA) con el canciller Santiago Cafiero. – ¿Qué significa esta visita a la Argentina? – Congreso de derechos humanos, Argentina se ha convertido en el país que en los últimos 40 años ha liderado la lucha por los DD.HH en el mundo. Esto es extremadamente importante, fui a un acto en la ex ESMA. Impacta y conmueve la memoria, el dolor y el recuerdo y, por tanto, que la lucha por los derechos humanos es quizás la tarea más noble y digna, y la Argentina tiene buena madera e historia. – ¿Cuál es su valoración sobre la figura de Cristina Kirchner? – Cristina, al igual que Néstor Kirchner, con quien coincidí en mi etapa de gobierno, les identifico por la lucha por los derechos humanos, una tarea que comenzaron desde 2003. Yo llegué al Gobierno de España en 2004 y recuerdo en 2007 un acto aquí, en el río del Plata, en homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, con los desaparecidos, eso significa para mí el apellido Kirchner, y por lo tanto la expresión de una solidaridad ante esa defensa de los derechos humanos. – Ahora, ¿cómo se analiza la situación social y económica de la Argentina en la actualidad? – Hay elecciones, y eso es siempre un factor que condiciona, pero me quedo con que la Argentina es un país que admiro. Debo decir que disfrute con el Mundial del Fútbol porque yo salí por Argentina, por lo que gané varias apuestas y, en fin, Argentina es campeón del mundo en fútbol pero también en muchas otras cosas

Creo que es importante que la sociedad argentina asienta y tenga claro, porque en casi todos los países nos pasa que tendemos ver más los defectos. La Argentina es una gran nación. – ¿Ve complicada la situación económica del país? – En muchos sitios está complicada por la inflación. – Acá hubo un aumento del 100 por ciento. – Es duro, pero es una historia que a la Argentina siempre la ha golpeado. Yo siempre les pregunto a los economistas "cuál es la causa, cuál es la causa", no es fácil de aproximar, pero también hay un crecimiento (macro) económico impresionante y hay bastante empleo. Yo creo que tiene muchos factores, mi país ha vivido una inflación que no sufría desde hace décadas, pero no tanta, claro, como aquí. Espero que eso se vaya reduciendo. La situación en la economía internacional apunta a que la inflación deba ir bajando. MCD/MG/SPC NA