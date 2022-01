Los precios de la soja y el trigo cerraron hoy a la baja en el mercado de Chicago, con lo que culminaron la semana con un balance negativo.

Por su parte, si bien el maíz operó en alza, igual terminó con saldo en rojo en el acumulado de los últimos cinco días.

El contrato de marzo de la oleaginosa retrocedió 0,54% (US$ 2,76) hasta los US$ 503,30 la tonelada, mientras que la posición mayo se contrajo 0,55% (US$ 2,85) para concluir la jornada en US$ 506,88 la tonelada.

Los fundamentos de las pérdidas radicaron en "los pronósticos de lluvias para los tres Estados del sur de Brasil en las próximas dos semanas" y en "el tiempo húmedo que también se augura sobre buena parte de las zonas agrícolas de la Argentina y de Paraguay", precisó la corredora Granar.

En tanto, sus subproductos finalizaron con un merma en el aceite del 0,05% (US$ 0,66) hasta los US$ 1.281,97, y una suba del 5,02% (US$ 23,48) hasta los US$ 490,52 en el caso del contrato de enero de la harina.

Por su parte, el maíz en su contrato de marzo aumentó un 1,48% (US$ 3,44) y se posicionó en US$ 234,73 la tonelada, debido a "los rumores de nuevas compras chinas que el mercado esperará ver confirmadas desde el martes próximo, tras el feriado del lunes", sostuvo Granar.

Por último, el trigo retrocedió 0,70% (US$ 1,93) y concluyó la jornada en US$ 272,45 la tonelada, como consecuencia de que "el mercado sigue sumergido bajo la presión de la abundante entrada de granos desde el hemisferio Sur", explicó Granar. (Télam)