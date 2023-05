La segunda jornada del Seminario Nacional de Presupuesto Público organizado por la ASAP y el gobierno de Mendoza se enfocó sobre las temáticas de Responsabilidad Fiscal y Energías Limpias. "Nos hacemos trampa jugando al solitario", dijo Rafael Flores, en el primer bloque del día sobre Responsabilidad fiscal y transparencia

El integrante del Consejo Directivo de ASAP lo dijo con relación a las reglas fiscales a las que el Estado se compromete y luego rompe o suspende según la conveniencia

Junto a Ariel Melamud, consultor senior en políticas públicas de organismos internacionales, analizaron diferentes opciones para implementar una regla fiscal a largo plazo en la Argentina

Los especialistas evaluaron las reglas fiscales implementadas en el país en los últimos 25 años e indicaron que las causas del fracaso, entre otras cuestiones, se debieron a que fueron iniciativas aisladas que no se abordaban desde un real compromiso de institucionalidad fiscal, sino con la urgencia de salir de coyunturas complejas. Si bien reconocen que "no se puede encarar una regla fiscal hasta que no tengamos una macro estable, para lo que primero necesitamos ordenar los precios relativos y luego un plan de estabilización, debemos pensar como hacer para no caer de nuevo en las crisis recurrentes", indicaron. Entre los errores más comunes, enumeraron la caída recurrente en un sesgo optimista, la priorizaron de la norma antes que su implementación, "tomamos reglas de Canadá o países europeos pero somos Argentina", y la creatividad contable con la que "nos terminamos haciendo trampa a nosotros mismos"

Además, la falta de un consenso político, un débil monitoreo y poca exigibilidad de parte de la sociedad y los organismos de control son otros traspiés que enumeraron. A la hora de esbozar vías de solución, plantearon la necesidad de establecer reglas claras que guíen la política fiscal ya que las reglas fiscales "no son soluciones mágicas, sino acciones dentro de un objetivo definido"

Por lo cual se debe definir qué problemas se quieren enfrentar, diseñar una nueva institucionalidad fiscal y buscar consensos políticos y sociales amplios para lograr y sustentar esos objetivos. "A corto plazo tiene que haber flexibilidad para enfrentar la crisis, a mediano plazo un límite al endeudamiento y al gasto primario corriente y a largo plazo es fundamental contar con una regla de superávit primario", agregó Flores.. Energías limpias.. Por la tarde, la jornada continuó con un panel sobre las Energías limpias y su rol en la transición energética al 2030 a cargo de la investigadora del CONICET, Carina Guzowski

"Tenemos que avanzar hacia una transición energética justa, asequible y sostenible, promovida desde el Estado, que tenga como protagonista a los grandes recursos no convencionales con los que cuenta la Argentina y que garantice el marco regulatorio que dé previsibilidad", sostuvo la especialista. "Debemos subirnos a lo que el mundo esta discutiendo. Es un cambio de paradigma en la forma de producir y consumir energía", expuso Guzowski. "Tenemos que cambiar la forma de producir y consumir energías por que el mundo no aguanta más, y el cambio debe ser traccionado por el Estado, y no dejarlo librado a las fuerzas de mercado", agregó. En un análisis de la matriz energética argentina, destacó el avance de la participación de energías renovables instaladas, las cuales avanzaron con su participación del 2% al 12% en los últimos diez años. "Aunque la dependencia siga siendo el gas (52%), hay que avanzar en esa línea, además de desarrollar la explotación del hidrogeno verde", explicó. Luego, se conoció la experiencia de ENARSA, de la mano de Fabiana Caroff, gerente de Proyectos Hidroeléctricos y Energías Renovables en ENARSA - Energía Argentina S.A, quien compartió el proyecto para dotar de energías renovables a las ciudades aisladas y no conectadas al SADI. Expuso el ejemplo del trabajo realizado con la localidad de El Chaltén que viró a un sistema híbrido, combinando energías renovables para reducir la dependencia de la quema de combustibles fósiles. A continuación, la experiencia de IMPSA, a cargo de su director en tecnología, Juan Carlos Cacciavillani, quien enumeró el recorrido de la firma y los desafíos a futuro en la promoción de energías renovables. En la misma línea, Exequiel Lello Ivacevich, vicepresidente de JEMSE Jujuy y Minería Sociedad del Estado y ex ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, expuso sobre las Potencialidades de desarrollo en torno al litio y su rol central en la transición energética. Por último, Emilio Guiñazú, presidente de Potasio Río Colorado, compartió su experiencia y los desafíos del sector. JMR/JC NA