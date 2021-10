El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav) destacó hoy que "el supéravit en el comercio exterior logrado al tercer trimestre es el más elevado" de los últimos doce años.

El informe de la Undav resaltó que "el comercio internacional se encuentra en un nivel superior al registrado previo a la pandemia del coronavirus" y, en este marco, "el sostenimiento de las políticas monetarias y fiscales contracíclicas serán fundamentales para acelerar la reactivación de las fuerzas productivas y consolidar el control de la pandemia del coronavirus".

Asimismo, el trabajo de la casa de altos estudios recordó que el año pasado, "a pesar del escenario adverso para el intercambio comercial (por la pandemia), la balanza comercial argentina durante el año pasado presentó superávit, lo que posibilitó el fortalecimiento de las reservas internacionales".

De acuerdo a datos del Indec, en septiembre el saldo comercial alcanzó los US$ 1.667 millones, como resultado de que las exportaciones se ubicaron en US$ 7.553 millones y las importaciones computaron US$ 5.886 millones.

MIRÁ TAMBIÉN Los precios de referencia son racionales en términos económicos, afirmó la titular de la Anses

De esta forma, en el noveno mes del año el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) se incrementó un 51,8% interanual y registró un monto de US$ 13.439 millones.

De igual modo, la balanza comercial en los primeros nueve meses del corriente año computó un superávit comercial de US$ 12.321 millones con respecto a igual período del año 2020.

Click to enlarge A fallback.

En los nueve meses del año 2021, las exportaciones alcanzaron los US$ 58.276 millones; asimismo, el intercambio comercial aumentó con respecto al mismo

período del año 2020 un 43,8% y se ubicó en US$ 104.230 millones.

MIRÁ TAMBIÉN Detectan la primera semana con variación inflacionaria negativa desde abril de 2020

"Los superávits comerciales alcanzados durante los años 2019 y 2020, a excepción de diciembre del año pasado, se explican principalmente por la profunda crisis económica iniciada en el segundo trimestre del año 2018 y agravada por la irrupción de la pandemia de coronavirus" consideró la Undav.

Y agregó que "la caída de las importaciones a causa de la recesión económica posibilitó que la balanza comercial registre de manera continua saldos comerciales positivos durante el período analizado".

(Télam)