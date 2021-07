Los futuros de la soja, el trigo y el maíz cotizan hoy con tendencia alcista, en la primera rueda semanal de operaciones del Mercado de Chicago, para los contratos con entregas más cercanas, reportaron las operadoras locales.

La oleaginosa sube US$ 1,6 y se vende a US$ 536,1 por tonelada para agosto, valor 77,5% más elevado que el de hace 14 meses, “producto de la sequía que afecta a los cultivos en los Estados Unidos”, señaló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En este marco el aceite de soja cotiza a US$ 1.500,2 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 404,8, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

El maíz, por su parte, avanza US$ 3,1 hasta US$ 221,9 la tonelada para septiembre, precio 86,4% más elevado que el de fines de abril del año pasado, “debido a condiciones climáticas no beneficiosas para el cereal en el país del Norte”.

A su vez, el valor del trigo repunta US$ 3,3 y cotiza a US$ 257,8 la tonelada, también para septiembre, nivel 52,5% más alto que el de diez meses y medio atrás, impulsado por el “clima adverso en las regiones productivas de los Estados Unidos, Canadá y Rusia, que genera preocupaciones sobre los suministros mundiales”, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)