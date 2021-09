Los futuros de la soja operaban hoy con alzas en sus cotizaciones, “apuntalados por una robusta demanda externa”, mientras también subía el trigo y caían los precios del maíz, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

La oleaginosa repuntaba US$ 3,3 y se vendía a US$ 474,7 por tonelada para septiembre, con lo cual mantenía un valor 55% más elevado que el de hace 15 meses.

En ese marco el aceite de soja subía a US$ 1.315,2 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 376, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316 registrados, respectivamente, en mayo del año pasado

Los contratos de maíz, en tanto, presentaban pérdidas, a medida que los operadores evaluaban las perspectivas de mercado de cara a la publicación del Informe Mensual de Oferta y Demanda Global el próximo viernes, por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El cereal anotaba descensos de US$ 1,2 hasta US$ 198,8 la tonelada para septiembre, precio casi 70% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, por último, cotizaban con alzas de US$ 1,5 hasta US$ 264 la tonelada, también para septiembre (nivel 54% más alto que el de un año atrás), “sostenidos por una menor producción a la anticipada en los principales países productores del hemisferio norte”, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)