Los precios futuros de soja, el trigo y el maíz recuperaban hoy posiciones en el Mercado de Chicago para los contratos con entregas más cercanas, informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa repuntaba US$ 6,7 y se vendía a US$ 525,8 por tonelada para agosto, y mantenía un valor 74% más elevado que el de hace 14 meses.

La suba responde a los “pronósticos climáticos beneficiosos para el poroto en el medio oeste de Estados Unidos”, señaló la BCR.

El aceite de soja cotizaba a US$ 1.474,1 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 394,3, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

El maíz, por su parte, avanzaba US$ 3,4 hasta US$ 219,9 la tonelada para septiembre, precio 84% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Tanto los futuros de soja como los futuros de maíz “operan con ganancias, luego de que el informe semanal emitido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, evidenciara peores condiciones en ambos cultivos”, evaluó la BCR.

Por su parte, el valor del trigo ascendía US$ 0,9 y cotizaba a US$ 249,7 la tonelada, también para septiembre, nivel 47% más alto que el de diez meses y medio atrás, aunque la ganancia se ve limitada “por la baja demanda de exportación de los suministros estadounidenses”, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)