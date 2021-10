Los futuros de soja operaban hoy con ganancias en el Mercado de Chicago, impulsados por “compras de oportunidad de parte de los fondos de inversión”, mientras también subían el maíz y el trigo, reportó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Aunque el avance de la cosecha en territorio norteamericano limita las subas, la oleaginosa avanzaba US$ 3,4 y se vendía a US$ 446,6 por tonelada para noviembre, un valor 48% más elevado que el de mediados de marzo de 2020.

En ese marco, el aceite de soja se vendía a US$ 1.346,5 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 350,1, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz se negociaban en terreno positivo, producto de compras técnicas y de “ciertas expectativas de una mayor demanda luego de las caídas registradas durante la semana”, según la BCR.

El cereal subía US$ 2,8 hasta US$ 206,2 la tonelada para diciembre, precio 73% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, por último, cotizaban con subas “apuntalados por una sólida demanda internacional, sumado a ciertas preocupaciones por la disponibilidad del cereal”, señaló la bolsa rosarina.

El grano repuntaba US$ 2,9 hasta US$ 269,2 la tonelada, también para diciembre, nivel 59% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020. (Télam)