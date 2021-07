Los contratos futuros de soja operan hoy en alza en el Mercado de Chicago “debido a preocupaciones sobre la reducción de los suministros mundiales ante un inesperado deterioro en la condición del poroto estadounidense”, reportó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa repuntaba US$ 2,5 y se vendía a US$ 523,6 por tonelada para agosto, luego de tocar en la víspera su mínimo en las últimas dos semanas, y mantenía un valor 73% más elevado que el de hace 14 meses.

El aceite de soja cotizaba a US$ 1.459,4 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 396,1, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

El maíz, por su parte, avanzaba US$ 1,3 hasta US$ 217,3 la tonelada para septiembre, precio 82% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Las moderadas ganancias obedecen en este caso a “condiciones climáticas no favorables para el cereal, en las regiones productivas de los Estados Unidos”, explicó la BCR.

Por su parte, el valor del trigo repuntaba US$ 5,4 y cotizaba a US$ 253,3 la tonelada, también para septiembre, nivel 50% más alto que el de diez meses y medio atrás.

La suba responde a la calificación del trigo de primavera por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), “inferior a la esperada por el mercado”, concluyó la Bolsa rosarina. (Télam)