La soja subía US$ 2,2 en el Mercado de Chicago y volvía a superar los US$ 500 la tonelada, mientras el maíz y el trigo acompañaban el repunte, en todos los casos para los contratos con entrega en julio, reportaron las operadoras locales.

La oleaginosa se vendía a US$ 500,8 por tonelada, valor 65,8% más elevado que el de hace 15 meses, sostenida por “pronósticos de calor en áreas productivas de los Estados Unidos”, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En este marco el aceite de la oleaginosa cotizaba a US$ 1.431,4 la tonelada, mientras la harina se vendía a US$ 383, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

El maíz, por su parte, avanzaba US$ 1,8 hasta US$ 267,7 la tonelada (precio 124,9% más elevado que el de fines de abril del año pasado), por “compras de fondos” y por “el alza en la cotización del petróleo”, según la BCR.

A su vez, el valor del trigo mantenía los valores de ayer y cotizaba a US$ 237,4 la tonelada, nivel 40,4% más alto que el de nueve meses y medio atrás, en un mercado que registra “condiciones climáticas adversas para el desarrollo del cereal en Estados Unidos”, mientras los inversores toman ganancias luego del alza de la jornada anterior. (Télam)