Los futuros de soja registran subas en la apertura semanal de operaciones en el Mercado de Chicago, “apuntalados por expectativas de un incremento en las exportaciones del poroto estadounidense a China”, informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La cotización de la oleaginosa repunta US$ 1,1 y se vende a US$ 473,3 por tonelada para noviembre, un valor 56,7% más elevado que el de hace un año y medio.

En ese marco el aceite de soja se vende a US$ 1.261,9 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 373,5, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz operan con leves pérdidas, “ante el buen ritmo de cosecha del grano amarillo en las regiones productivas de los Estados Unidos”.

El cereal sufre una baja de US$ 0,6, hasta US$ 206,8 la tonelada para diciembre, precio 73,7% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo cotizan a la baja, presionados por “ventas técnicas”, aunque “una sólida demanda internacional del cereal limita las caídas”.

El grano pierde US$ 0,2, hasta US$ 265,7 la tonelada, también para diciembre, nivel 57,2% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020. (Télam)