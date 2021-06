La soja sube unos US$ 3,4 en el Mercado de Chicago, pero se mantiene por debajo de los US$ 500 la tonelada, mientras el maíz y el trigo acompañan el repunte, en todos los casos para los contratos con entrega en julio, reportaron las operadoras locales.

La oleaginosa se vende a US$ 492,1 por tonelada, valor 62,9%% más elevado que el de hace 15 meses, por “compras de oportunidad que respaldaron los precios después de las fuertes pérdidas de la semana pasada, y por pronósticos de clima cálido en los cinturones sembrados”, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En este marco, el aceite de la oleaginosa cotiza a US$ 1.348,7 la tonelada, mientras la harina se vende a US$ 382,1, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

El maíz, por su parte, avanza US$ 1,1, hasta US$ 252,5 la tonelada (precio 112,1% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

A su vez, el valor del trigo registra un repunte de US$ 4,2, hasta US$ 238,3 la tonelada, nivel 41,0% más alto que el de nueve meses y medio atrás.

En estos dos últimos cereales la suba se produce en “una jornada liderada por compras técnicas”, concluyó la BCR. (Télam)