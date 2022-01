Luego de que los gobernadores de Juntos comunicaran que no van a asistir este miércoles a la reunión en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, informará el estado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, personalidades vinculadas al oficialismo salieron a cuestionar la actitud de la oposición.

El dirigente kirchnerista, Marcelo Puella, dijo que "para Larreta 'no es serio' convocar a los gobernadores para que conozcan la propuesta argentina ante el FMI. Así piensan y así actúan. Por eso en 2018 Macri endeudó a varias generaciones en cinco minutos y sin consultar absolutamente a nadie. Son tal para cual. Larreta es Macri".

Por su parte, el médico sanitarista y asesor del Gobierno bonaerense, Jorge Rachid, habló en sus redes sociales de "soberbia". "Son soberbios los gobernadores de Juntos", publicó. "Es lo menos que les cabe a quienes se niegan a informarse sobre el curso de las negociaciones FMI".

Asimismo, Rachid le reprochó a la oposición "no haber pasado una sola decisión por el Congreso sobre el tema deuda" y "haber causado un desastre de generaciones".

En tanto, el politólogo Andy Tow, también increpó a los dirigentes de Juntos: "Rechazan el presupuesto porque no les gustó un discurso. No van a una reunión de los gobernadores porque es "política". Piden que el acuerdo con el FMI por el programa que el FMI dice que arruinaron vaya al Congreso, donde juegan a no dar quórum y cuando pierden van a la justicia".

“La reunión con Guzmán se asemeja más a una reunión política que institucional” habían dicho los gobernadores Rodolfo Suárez, de Mendoza; Gerardo Morales, de Jujuy; y Gustavo Valdés, de Corrientes; como así también el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes confirmaron que no participarán del encuentro de mañana en la Casa Rosada. Asimismo, diversos dirigentes de la oposición expresaron que el órgano donde se debe debatir el acuerdo con el FMI es en el Congreso de la Nación